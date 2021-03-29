Havertz admite dificuldades em primeira temporada no Chelsea

Após a vitória da Alemanha sobre a Romênia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Kai Havertz comentou sobre a difícil temporada que vem tendo com a camisa do Chelsea. O jovem de 21 anos não está conseguindo repetir na Inglaterra as boas atuações que teve quando defendia o Bayer Leverkusen.- Tem sido uma temporada difícil. Eu sei que as coisas não estão indo bem, mas é normal quando você está em sua primeira temporada no (futebol) estrangeiro. Demora meio ano ou mais para se ajustar. Eu sou positivo e espero que as próximas semanas sejam melhores.