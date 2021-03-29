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futebol

Havertz admite dificuldades em primeira temporada no Chelsea

Meia-atacante alemão foi uma das principais contratações do time londrino nesta temporada, mas soma cinco gols e sete assistências até o momento...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 09:32

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 09:32
Crédito: RICHARD HEATHCOTE / POOL / AFP
Após a vitória da Alemanha sobre a Romênia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Kai Havertz comentou sobre a difícil temporada que vem tendo com a camisa do Chelsea. O jovem de 21 anos não está conseguindo repetir na Inglaterra as boas atuações que teve quando defendia o Bayer Leverkusen.- Tem sido uma temporada difícil. Eu sei que as coisas não estão indo bem, mas é normal quando você está em sua primeira temporada no (futebol) estrangeiro. Demora meio ano ou mais para se ajustar. Eu sou positivo e espero que as próximas semanas sejam melhores.
> Veja a tabela da Premier League
O alemão foi a segunda principal contratação dos Blues na última janela de transferências de verão, mas em 32 partidas marcou apenas cinco gols e contribuiu com sete assistências. O atleta vem tendo mais oportunidades na equipe desde que o compatriota Thomas Tuchel assumiu o cargo de treinador.

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