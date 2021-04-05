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Hat-Trick de Tiago Reis e valorização dos jovens marcam os bastidores da vitória do Vasco sobre o Bangu

Escalação do Cruz-Maltino foi marcada pelos jovens da base, que valorizaram a confiança do treinador e mostraram personalidade. Esta foi a segunda vitória na temporada...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 20:45

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 20:45
Crédito: Marcelo Cabo exaltou o emprenho dos jovens do elenco vascaíno na vitória sobre o Bangu (Reprodução/VascoTV
O Vasco conquistou a sua segunda vitória na temporada com um triunfo sobre o Bangu por 4 a 2, no Raulino de Oliveira. O duelo foi marcado pela escalação do Gigante da Colina, que foi recheada de jogadores da base. Nos bastidores, postado no canal oficial do clube no Youtube, o técnico Marcelo Cabo incentivou e valorizou o desempenho dos jovens diante do Alvirrubro.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Uma coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês. Quando nós da comissão técnica decidimos por essa equipe para iniciar o jogo de hoje (sábado), é porque a gente tinha convicção disso. E a convicção traz confiança. Nós confiamos em vocês pra c... No futebol não tem essa de ter 16 e o outro 35. Jogo é jogado e o lambari é pescado. Vocês chegaram no Vasco pequenos e estão esperando essa oportunidade. Vocês tem que atuar como jogaram no sub 15,17, 20. Joguem com alegria, destemidos. A responsabilidade é minha que sou treinador de vocês - disse Marcelo Cabo na preleção antes da partida.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Durante a partida, Tiago Reis foi o grande destaque ao marcar três gols na vitória. Em um deles, o centroavante recebeu um cruzamento, na medida, de Riquelme, que fez sua estreia nos profissionais pela lateral esquerda. O atacante comentou sobre sua atuação e disse que o hat-trick traz a confiança de volta para a sequência da temporada.
- A importância desse jogo foi para eu ganhar confiança de novo. Eu sou um cara que trabalha muito, sempre trabalhei muito forte, e os gols saíram. O mais importante disso tudo foi o jeito que nosso time ganhou, jogo apoiado. Jogamos muito bem e Graças a Deus saímos com a vitória - vibrou o atacante.
Participou também da reunião com o grupo, o diretor de futebol Alexandre Pássaro, que ressaltou a vitória por 4 gols, algo que não acontecia há mais de dois anos. No fim, o técnico exaltou a vitória e o trabalho do centroavante Tiago Reis, que se dedicou ao longo da semana, e foi coroado com os três gols.
- Fazer uma menção ao Tiago (Reis) aqui. O quanto a gente fez um trabalho específico durante a semana com ele. E ele humilde, calado, trabalhando. Talvez engolindo sapos, mas ele não vai cuspir marimbondos. Ele vai desfrutar desse momento. E a alegria de todos nós vermos ele trabalhar em silêncio. Estamos construindo um futuro brilhante para o Vasco. Temos que ser fortes - finalizou Marcelo Cabo

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