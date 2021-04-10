futebol

Hat-trick de Perotti garante mais uma vitória da Chapecoense

Verdão do Oeste saiu atrás do Próspera, mas conseguiu levar a melhor e permanece líder do torneio...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 18:33

Crédito: Marcio Cunha
Na Arena Condá, a Chapecoense mostrou a sua força ao bater o Próspera por 3 a 1. Com o placar, o Verdão do Oeste chegou aos 22 pontos. O Próspera é o 7º, com 11 pontos.
Na próxima rodada, a Chape mede forças com o Marcílio Dias, fora de casa. O Próspera encara o Figueirense, no Orlando Scarpelli.
Com pouco mais de 5 minutos o Próspera abriu o placar. No contra-ataque, Gustavo Henrique balançou a rede da Chape. A reação do Verdão veio ainda na etapa inicial. Perotti, sempre ele, marcou duas vezes e colocou a virada a favor da Chapecoense.
Na etapa final, Perotti voltou a brilhar. No cruzamento da esquerda, o atacante testou e sacramentou o triunfo da sua equipe, 3 a 1.

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

