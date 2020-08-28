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Hackers invadem site do Cruzeiro e 'anunciam' chegada de Messi

O clube já se manifestou sobre a notícia falsa e já investiga o caso...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 18:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 18:58
Crédito: O time celeste já desmentiu o fato e busca apurar os responsáveis pelo ato-(Reprodução/Cruzeiro
Um fato inusitado aconteceu nesta sexta-feira, 28 de agosto com o Cruzeiro: o site do clube foi invadido no fim da tarde e os hackers publicaram uma matéria anunciando a contratação do craque argentino Lionel Messi, 33 anos que está negociando sua saída do Barcelona. Rapidamente a Raposa retirou a publicação do seu site e já iniciou a apuração para buscar os responsáveis pela invasão e postagem da notícia falsa. O time celeste garante que nenhum dado interno foi vazado em nota emitida para a imprensa. A publicação foi postada às 17h13 e tem a "assinatura" do ex-técnico Adilson Batista, que deixou o clube em março. A nota falsa dizia que Messi chegaria "sem custos de transferência ao novo clube e assina contrato por quatro temporadas, com opção de extensão por mais um ano". Outro absurdo da nota falsa é que o Cruzeiro estaria se aproximando do atacante Cristiano Ronaldo, da Juventus-ITA. -Diversas notícias na imprensa brasileira também aproximam o clube de Cristiano Ronaldo, da Juventus, numa negociação que pode chegar às 900 milhões de reais-dizia a nota falsa, que emendou que a vinda de Messi seria para "atenuar os problemas ofensivos da equipe de Enderson Moreira". De quebra, a postagem tem até uma “fala” do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. -Estou muito feliz por chegar ao Cruzeiro. É uma grande honra fazer parte da equipe de Enderson Moreira. Até breve, torcedores da Raposa, estou ansioso para jogar logo no Mineirão”, disse o atacante ao site oficial do clube. Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, elogiou a nova contratação: Messi tem jogado no mais alto nível há muitos anos, então não temos dúvidas da experiência e da qualidade que ele irá trazer ao elenco-dizia texto. A publicação ocorreu horas depois de o argentino Ariel Cabral publicar uma mensagem a Messi, afirmando que o seu compatriota ficaria bem na Raposa. Confira a nota oficial do Cruzeiro: O Cruzeiro Esporte Clube informa que o site oficial www.cruzeiro.com.br sofreu uma breve invasão em seu publicador de notícias no final da tarde desta sexta-feira, 28 de agosto. O ataque, no entanto, foi rapidamente controlado e a postagem foi apagada pelo sistema de segurança.
O Clube informa que nenhum tipo de informação ou dados foram comprometidos ou vazados e reforça que a origem da invasão está sendo investigada.

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