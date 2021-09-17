Habilidoso! Wesley é o jogador do Palmeiras com mais dribles certos no Brasileirão

Titular nas últimas partidas, Wesley lidera a lista de jogadores do Palmeiras com mais dribles certos no Brasileirão. São 23 até aqui, sendo uma média de 1.77 drible por jogo, à frente de Zé Rafael com 21 e 1.31 de média. O levantamento dos dados foi publicado pelo UOL.
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Na partida passada, apesar da derrota de 3 a 1 para o Flamengo, ele mostrou o porquê de ser o número um no quesito, sendo o autor do único gol do time na partida. Na ocasião, recebeu de Dudu e passou por dois marcadores para finalizar, de dentro da área, no cantinho de Diego Alves
Essa não é a primeira vez que ele marca em uma jogada assim. Contra a Chapecoense no início do campeonato, também cortou o marcador pela lateral do campo antes de balançar as redes.
Veja a tabela completa do BrasileirãoOs atributos, únicos no plantel do Palmeiras, foram o que o fizeram Wesley chamar a atenção na temporada passada. Em seu melhor momento, o jovem jogador sofreu uma grave lesão e passou por longa recuperação, até um retorno triunfal. Logo após voltar aos gramados, marcou um dos gols que daria o título da Copa do Brasil ao Verdão.
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Na edição do Brasileirão desta temporada, Wesley soma 13 partidas, três gols e uma assistência. Com sequência na titularidade da equipe comandada por Abel Ferreira, a Cria da Academia deve ir a campo na próxima partida do Alviverde contra a Chapecoense, que acontece às 17h (de Brasília) deste sábado (18) na Arena do Condá, em Chapecó.