Haaland tem desejo de atuar no Chelsea, afirma jornalista

Crédito: PAUL ELLIS / AFP

Após perder Jadon Sancho para o Manchester United, o Borussia Dortmund pode ver mais uma estrela indo embora. Segundo o jornalista Ian McGarry, Erling Haaland deseja vestir a camisa do Chelsea a partir da próxima temporada.- Haaland espera ingressar no Chelsea antes do início da nova temporada. Isto é algo que Chelsea e Raiola (empresário do atleta) devem se entender para que o atacante entre em acordo com o Dortmund - disse ao podcast "The Transfer Window".

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McGarry completou dizendo que no próximo contrato que firmar entre Haaland e um novo clube, Raiola quer incluir uma cláusula de rescisão contratual que possa assegurar uma nova movimentação. No entanto, os Blues não estariam dispostos a aceitar este termo.