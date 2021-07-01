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futebol

Haaland tem desejo de atuar no Chelsea, afirma jornalista

Atacante norueguês gera interesse dos principais clubes da Europa e as negociações entre as partes estão em andamento desde o último mês de junho...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 09:35

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 09:35
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Após perder Jadon Sancho para o Manchester United, o Borussia Dortmund pode ver mais uma estrela indo embora. Segundo o jornalista Ian McGarry, Erling Haaland deseja vestir a camisa do Chelsea a partir da próxima temporada.- Haaland espera ingressar no Chelsea antes do início da nova temporada. Isto é algo que Chelsea e Raiola (empresário do atleta) devem se entender para que o atacante entre em acordo com o Dortmund - disse ao podcast "The Transfer Window".
> Veja a tabela da Eurocopa
McGarry completou dizendo que no próximo contrato que firmar entre Haaland e um novo clube, Raiola quer incluir uma cláusula de rescisão contratual que possa assegurar uma nova movimentação. No entanto, os Blues não estariam dispostos a aceitar este termo.
A equipe alemão já disse em diversas ocasiões que não irá se desfazer do centroavante nesta janela de transferências. A partir da próxima temporada, o atleta possui uma multa estipulada em 75 milhões de euros (R$ 444 milhões). Enquanto isso, o futuro do jovem segue indefinido.

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