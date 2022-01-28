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Haaland revela zagueiro mais difícil que já enfrentou: 'Não consegui ganhar um duelo contra ele'

Atacante do Borussia Dortmund afirmou ter encontrado dificuldades para encarar Virgil van Dijk, zagueiro do Liverpool, e rasgou elogios ao holandês...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 09:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 09:32
Erling Haaland destacou o zagueiro Virgil van Dijk como o defensor mais difícil que já encarou em sua vida. Em entrevista à "ESPN", o atacante do Borussia Dortmund, que enfrentou o holandês em duas partidas quando ainda vestia a camisa do RB Salzburg, rasgou elogios ao xerife de Anfield.- Van DIjk é realmente bom. Ele sabe o quão alto, forte e rápido é. Sua leitura nas partidas é uma loucura. Creio que nunca ganhei um duelo contra ele. Em nível de equipe, nunca ganhei do Bayern de Munique. Creio que joguei com eles seis vezes e perdi todas.
> Veja a tabela da Bundesliga
Já no ataque, o centroavante norueguês destacou como um de seus exemplos um veterano que não tem muita mídia, mas que sempre vem marcando muitos gols.
- Na hora de buscar espaços, Jamie Vardy é um dos melhores do mundo. Me espelho em muitos aspectos no jogo dele.
Neste momento, Haaland se recupera de uma lesão muscular sofrida na vitória contra o Hoffenheim, pela Bundesliga. O atacante ainda não sabe quando poderá voltar aos gramados, embora os aurinegros tenham jogo marcado para o próximo dia seis de fevereiro diante do Bayer Leverkusen.
Crédito: HaalanddestacouVanDIjkcomoodefensormaisdifícilquejáenfrentou(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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