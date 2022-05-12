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futebol

Haaland pode deixar Manchester City em 2024 por mais de 800 milhões de reais

Atacante norueguês terá cláusula de liberação após a segunda temporada na equipe...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 16:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 16:05
A contratação de Haaland foi anunciada pelo Manchester City nesta semana junto ao Borussia Dortmund. Contudo, apesar de ainda nem ter vestido a camisa do time inglês, o atacante norueguês pode ter data para deixar o clube.De acordo com informações publicadas pelo jornal alemão 'BILD', o contrato de Haaland com o Manchester City tem uma cláusula de liberação de 150 milhões de euros (cerca de 801 milhões de reais) a partir do final de sua segunda temporada no clube inglês.
>> VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE E SIMULE RESULTADOS
Ainda segundo o diário alemão, a tal cláusula de liberação foi incluída no contrato de Haaland por meio de Mino Raiola, então empresário do atacante, falecido no início do mês de meio.
>> Chegada de Haaland deve encerrar passagem de Gabriel Jesus no City
O Manchester City contratou o atacante por 60 milhões de euros (cerca de R$326 milhões), valor da cláusula de rescisão do jogador com o Borussia Dortmund. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o salário de Haaland será de 375 mil libras semanais (cerca de R$ 2 milhões). O valor é do mesmo nível do belga De Bruyne.
Crédito: HaalandserájogadordoManchesterCitynapróximatemporada(Foto:PAULELLIS/AFP

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