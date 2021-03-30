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futebol

Haaland pede para sair e agente põe distância entre atacante e City

Jogador comunicou ao Dortmund que pretende jogar em outra equipe na próxima temporada. Clube de Pep Guardiola está fora dos planos do empresário...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 08:33

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 08:33
Crédito: AFP
O atacante Haaland comunicou ao Borussia Dortmund que tem o interesse de deixar o clube alemão na próxima janela de transferência, segundo o "Deportes Cuatro”. A equipe da Bundesliga havia taxado o centroavante em 180 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), um valor muito alto para os times que querem contratar o norueguês em um período de crise financeira.Em entrevista ao “The Athletic”, Mino Raiola, empresário do jovem, comentou sobre sua relação ruim com o técnico Pep Guardiola, do Manchester City. O clube inglês é um dos principais interessados na chegada do camisa nove, principalmente após a saída de Aguero, mas as portas estão praticamente fechadas.
> Veja a tabela da Bundesliga
O agente italiano também disse que estava equivocado com Haaland ao achar que o Dortmund seria o melhor lugar para o atleta se desenvolver. No entanto, Raiola afirmou que o jogador pode atuar em qualquer equipe do mundo por conta de sua maturidade e futebol e que poderia ter ido a um clube maior desde a saída do RB Salzburg.
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