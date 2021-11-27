futebol

Haaland marca e Borussia Dortmund vence Wolfsburg de virada pela Bundesliga

Com a vitória, o Dortmund assumiu a liderança, mas ainda depende de um tropeço do Bayern de Munique para permanecer na colocação
Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 13:37

LanceNet

27 nov 2021 às 13:37
O Borussia Dortmund venceu o Wolfsburg de virada por 3 a 1 na Volkswagen Arena pela 13ª rodada da Bundesliga. Com a vitória, o Dortmund assumiu a liderança da competição, mas ainda depende do resultado do Bayern de Munique para saber se vai permanecer no topo da tabela. Os gols da partida foram marcados por Weghorst, pelo Wolfsburg, e Emre Can, Malen e Haaland, pelo Borussia.> Veja a classificação da Bundesliga
WOLFSBURG NA FRENTE!O Wolfsburg abriu o placar com um gol relâmpago. Apenas com dois minutos de jogo, Baku tabelou com Lukebakio e cruzou para Weghorst marcar de cabeça o primeiro da partida na Volkswagen Arena.
DORTMUND EMPATAAinda no primeiro tempo, o Borussia Dortmund correu atrás e conseguiu deixar tudo igual no placar. Aos 35 minutos, Lacroix deu uma entrada dura dentro da área em Reus e o árbitro marcou o pênalti. Emre Can bateu e converteu a cobrança, empatando o jogo.
DORTMUND VIRA E AMPLIAO Dortmund passou a ter mais posse de bola na partida e conseguiu a virada. Aos 10 minutos do segundo tempo, Reus carregou a bola e tocou para Malen, que bateu de fora da área e virou o placar. Depois, aos 35 minutos, Brandt cruzou para área e achou Haaland, que entrou na etapa final para definir o placar.
SEQUÊNCIAO Wolfsburg volta a campo no sábado para enfrentar o Mainz 05 pela 14ª rodada da Bundesliga. Já o Borussia Dortmund joga um clássico com o Bayern de Munique, no sábado, também pela Bundesliga.
Crédito: (Foto:OddANDERSEN/AFP

