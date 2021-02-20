Haaland marca duas vezes, Borussia Dortmund goleia o Schalke 04 e afunda ainda mais o rival no Alemão

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O cometa passou mais uma vez. No maior clássico da Alemanha, deu Borussia Dortmund sobre o Schalke 04. Com gols de Haaland (duas vezes), Sancho e Raphaël Guerreiro, os aurinegros venceram por 4 a 0 e chegaram aos 36 pontos no Campeonato Alemão. Os Azuis Reais, entretanto, seguem na lanterna com nove pontos apenas.

+ Veja a tabela da BundesligaATAQUE LETALO primeiro tempo se encaminha para um 0 a 0 até que o Borussia Dortmund mostrou ao adversário que qualquer erro pode ser fatal. Os aurinegros recuperam bola no campo de ataque aos 41 minutos e Sancho acertou chute forte para abrir o placar. Dois minutos depois, o inglês cruzou na medida e Haaland acertou lindo voleio para ampliar.

SEM DIMINUIR O RITMONa etapa final, o time de Edin Terzic seguir em cima do lanterna da Bundesliga e o ala-esquerdo Guerreiro ampliou depois de passe do capitão Reus. Na reta final, o meia Jude Bellingham cruzou na medida e Haaland fechou a conta na Veltins Arena.

MÉDIA INCRÍVELCom os dois gols marcados neste sábado, Haaland chegou aos 43 com a camisa do Borussia Dortmund em incríveis 43 partidas. Ou seja, o centroavante norueguês, apontado como um dos melhores do mundo para o futuro, tem média de um gol por partida no clube alemão.

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