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Haaland marca duas vezes, Borussia Dortmund goleia o Schalke 04 e afunda ainda mais o rival no Alemão

Atacante norueguês faz gol de voleio, fecha a conta em lance de oportunismo e chega à marca 43 gols em 43 partidas pelo Borussia Dortmund. Aurinegros chegaram aos 36 pontos...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 16:50
Crédito: INA FASSBENDER / AFP / POOL
O cometa passou mais uma vez. No maior clássico da Alemanha, deu Borussia Dortmund sobre o Schalke 04. Com gols de Haaland (duas vezes), Sancho e Raphaël Guerreiro, os aurinegros venceram por 4 a 0 e chegaram aos 36 pontos no Campeonato Alemão. Os Azuis Reais, entretanto, seguem na lanterna com nove pontos apenas.
+ Veja a tabela da BundesligaATAQUE LETALO primeiro tempo se encaminha para um 0 a 0 até que o Borussia Dortmund mostrou ao adversário que qualquer erro pode ser fatal. Os aurinegros recuperam bola no campo de ataque aos 41 minutos e Sancho acertou chute forte para abrir o placar. Dois minutos depois, o inglês cruzou na medida e Haaland acertou lindo voleio para ampliar.
SEM DIMINUIR O RITMONa etapa final, o time de Edin Terzic seguir em cima do lanterna da Bundesliga e o ala-esquerdo Guerreiro ampliou depois de passe do capitão Reus. Na reta final, o meia Jude Bellingham cruzou na medida e Haaland fechou a conta na Veltins Arena.
MÉDIA INCRÍVELCom os dois gols marcados neste sábado, Haaland chegou aos 43 com a camisa do Borussia Dortmund em incríveis 43 partidas. Ou seja, o centroavante norueguês, apontado como um dos melhores do mundo para o futuro, tem média de um gol por partida no clube alemão.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund recebe o Arminia, no sábado (27), enquanto o Schalke 04 visita o Stuttgart no mesmo dia.

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