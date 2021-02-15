Haaland faz alerta para o Dortmund antes de jogo da Champions League

O atacante Erling Haaland não está nada satisfeito com o desempenho do Borussia Dortmund nas últimas rodadas da Bundesliga. O centroavante disse ao canal “Sky” que se a equipe continuar jogando da mesma maneira, não terá chances de se classificar para as quartas de final da Champions League diante do Sevilla.- Se jogarmos como nas últimas rodadas, não teremos possibilidade alguma. Temos que zerar o relógio e dar energia para a equipe o mais rápido possível. Temos que manter o plano. O treinador nos dá um plano porque crê que com ele podemos vencer.