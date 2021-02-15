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futebol

Haaland faz alerta para o Dortmund antes de jogo da Champions League

Atacante está insatisfeito com recentes desempenhos da equipe no Campeonato Alemão e afirmou que time precisa melhorar o desempenho para se classificar no torneio...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 08:47

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 08:47
Crédito: Haaland quer que Dortmund siga plano do técnico Terzic (LEON KUEGELER / POOL / AFP
O atacante Erling Haaland não está nada satisfeito com o desempenho do Borussia Dortmund nas últimas rodadas da Bundesliga. O centroavante disse ao canal “Sky” que se a equipe continuar jogando da mesma maneira, não terá chances de se classificar para as quartas de final da Champions League diante do Sevilla.- Se jogarmos como nas últimas rodadas, não teremos possibilidade alguma. Temos que zerar o relógio e dar energia para a equipe o mais rápido possível. Temos que manter o plano. O treinador nos dá um plano porque crê que com ele podemos vencer.
> Veja a tabela da Bundesliga
Na última rodada do Campeonato Alemão, o Dortmund empatou em casa diante do Hoffenheim e Haaland foi o autor do gol que deu um ponto ao time aurinegro. No entanto, o clube faz uma campanha decepcionante na Bundesliga, ocupa a 6ª colocação a seis pontos dos primeiros times do G4.

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