Haaland esteve próximo de clube italiano, revela dirigente

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

Giuseppe Marotta, ex-CEO da Juventus, revelou que teve a oportunidade de contratar Erling Haaland para a equipe de Turim. Durante o Trento Sport Festival, o dirigente afirmou que se sente arrependido por não ter concretizado a operação.- Um dos meus maiores arrependimentos foi o acordo com Haaland. Eu era CEO da Juventus e tivemos a oportunidade de contratá-lo por dois milhões de euros (R$ 12 milhões na cotação atual) do Molde. Esteve próximo. Agora é impossível ver Haaland no Campeonato Italiano.

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Haaland atuou com a camisa do Molde entre 2017 e 2019 antes de se transferir para o RB Salzburg com apenas 18 anos de idade. Com a camisa do clube austríaco, o centroavante fez muito sucesso e conseguiu rumar para o Borussia Dortmund.