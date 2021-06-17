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futebol

Haaland e Chelsea teriam princípio de acordo, diz imprensa inglesa

Atacante norueguês do Borussia Dortmund teria acertado termos pessoais com o atual campeão da Champions League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 17:36

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 17:36

Crédito: INA FASSBENDER / POOL / AFP
Segundo o Transfer Window Podcast, da Inglaterra, o atacante norueguês Erling Braut Haaland, do Borussia Dortmund, teria um princípio de acordo com o Chelsea. O jogador e o atual campeão da Champions League já teriam acertado termos pessoais.
Veja a tabela da EurocopaErling Braut Haaland é um dos nomes que mais balançam com a janela de transferências nesta temporada. O jogador teria, supostamente, dado o seu 'ok' para o Chelsea, que ainda precisa negociar os valores de transferência com o Borussia Dortmund.
Segundo o jornalista Ian McGarry, responsável por dar a notícias do suposto acordo de Haaland com o Chelsea, o jogador já acertou os termos pessoais de contrato com a equipe inglesa. Ainda assim, o empresário do jogador Mino Raiola, ainda terá grande atuação na transferência.
O Chelsea busca a contratação de um atacante nesta janela de transferências e, além de seguir atrás de Erling Braut Haaland, também estaria monitorando a situação de Harry Kane, capitão do Tottenham, seu rival londrino, que deixa deixar o clube.
A concorrência que o Chelsea irá enfrentar é grande, visto que o Borussia Dortmund vê gigantes do futebol mundial buscando a contratação de Haaland. Clubes como Real Madrid, Manchester City, Manchester United e Barcelona já demonstraram interesse no atacante.

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