Haaland desabafa após goleada: 'Estou sendo pressionado pelo Dortmund para decidir meu futuro'

Haaland brilhou mais uma vez no Campeonato Alemão e marcou dois na vitória do Borussia Dortmund sobre o Freiburg, por 5 a 1. Contudo, não foram só os gols que tomaram o noticiário sobre o atacante nesta sexta-feira. Após a partida, o norueguês concedeu entrevista coletiva e fez um desabafo.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal

- Estou sendo pressionado pelo Borussia Dortmund para que tome uma decisão para a próxima temporada, mas só quero jogar futebol. Isto provavelmente significa que terei de tomar uma decisão. Nunca falei até agora sobre o meu futuro por respeito ao clube - disse Haaland.

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Mesmo com contrato até junho de 2022, Haaland não tem permanência garantida em Dortmund para a próxima temporada. Real Madrid, Barcelona e PSG monitoram a situação do jogador, mas de acordo com a imprensa inglesa, o provável destino do norueguês é o Manchester City.