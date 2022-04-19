Haaland dá sinal positivo para Manchester City, diz jornal

Haaland está muito próximo de acertar com o Manchester City! Segundo o jornal ‘The Athletic’, os representantes do atacante norueguês entraram em acordo com os valores pessoais propostos pelo clube inglês.> Clubes e jogadores prestam solidariedade a Cristiano Ronaldo após anúncio de morte de filho

Ainda de acordo com o jornal, há negociações a serem acertadas antes do acordo entre as partes, como o pagamento ao Borussia Dortmund, detalhes do contrato e comissão aos representantes do jogador.

Nesta segunda-feira, o ‘Daily Mail’ informou que o Manchester City concordou em pagar a multa rescisória de Haaland ao Borussia Dortmund, que é de 63 milhões de libras (R$ 383 milhões, na cotação atual). Além disso, o salário do atacante seria de 500 mil libras esterlinas por semana (mais de R$ 3 milhões).