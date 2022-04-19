Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Haaland dá sinal positivo para Manchester City, diz jornal

De acordo com o ‘The Athletic’, os representantes do atacante concordaram com os termos pessoais oferecidos pelo clube inglês
...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 13:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 13:31
Haaland está muito próximo de acertar com o Manchester City! Segundo o jornal ‘The Athletic’, os representantes do atacante norueguês entraram em acordo com os valores pessoais propostos pelo clube inglês.> Clubes e jogadores prestam solidariedade a Cristiano Ronaldo após anúncio de morte de filho
Ainda de acordo com o jornal, há negociações a serem acertadas antes do acordo entre as partes, como o pagamento ao Borussia Dortmund, detalhes do contrato e comissão aos representantes do jogador.
Nesta segunda-feira, o ‘Daily Mail’ informou que o Manchester City concordou em pagar a multa rescisória de Haaland ao Borussia Dortmund, que é de 63 milhões de libras (R$ 383 milhões, na cotação atual). Além disso, o salário do atacante seria de 500 mil libras esterlinas por semana (mais de R$ 3 milhões).
Crédito: HaalandpertodoManchesterCity(Foto:INAFASSBENDER/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados