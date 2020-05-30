Há um mês de encerrar o contrato, Evandro tem futuro incerto no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos

O vínculo de Evandro com o Santos se encerra daqui um mês, no dia 30 de junho, e a sua situação está longe de ter um final de feliz para o Peixe.

Embora o Alvinegro Praiano tenha o direito de ampliar o contrato do atleta automaticamente até o fim do ano, a diretoria santista não procurou os representantes do jogador, com quem o clube, inclusive, possui uma dívida de R$ 140 mil mais multa, referente ao não pagamento de parte do valor da contratação do meia, em julho de 2019.

Com isso, as chances de Evandro permanecer no Peixe são muito pequenas, até porque a realidade financeira do clube é pior do que a estimada no início do ano, por conta da pandemia do novo coronavírus e a queda significativa da receita do clube. Mesmo assim, a diretoria, em conjunto com o Departamento de Futebol, ainda não “jogou a toalha” e tem investido os últimos esforços para manter o jogador na equipe, pelo menos até o fim da temporada, o que é pouco provável.E MAIS:Recuperando-se de lesão no Santos, Longuine elogia fisioterapeutas do clube: 'Me sinto muito seguro'Preparador físico particular fala sobre condição de atletas do Santos durante a quarentenaNúmeros no Santos

Evandro tem 23 jogos com a camisa santista, sendo 16 como titular, e marcou um gol, na vitória por 2 a 0 contra a Chapecoense, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, na Vila Belmiro. Tem 1330 minutos jogados e atuado durante os 90 minutos quatro vezes.