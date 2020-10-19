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Há quatro anos, Arthur Gomes foi relacionado pela primeira vez pelo Santos: 'Grande sonho'

Após ser emprestado a Chapecoense em 2019, atacante voltou a ser aproveitado pelo Peixe nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 15:07

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 15:07

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
No dia 19 de outubro de 2016, o atacante Arthur Gomes foi relacionado pela primeira vez ao elenco profissional do Santos. Cria da base santista, o jogador foi convocado pelo então treinador do clube, Dorival Júnior, na derrota do Peixe por 2 a 0 para o Internacional, no Beira Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no qual o Alvinegro foi eliminado.
– Lembro como se fosse hoje. Quando recebi a notícia fiquei muito feliz e empolgado. Comemorei muito com minha família e amigos. Agradeço demais ao Dorival e a todos que me deram essa oportunidade de realizar um grande sonho que foi e é vestir a camisa do Santos – afirmou o jogador via assessoria. Natural de Uberlândia, Arthur chegou ao Santos em 2013, para atuar no sub-15 do clube. Os primeiros minutos em campo como profissional aconteceu 18 dias depois, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, quando o Peixe venceu a Ponte Preta por 2 a 1, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador entrou em campo aos 38 minutos do segundo tempo e atuou por sete minutos.
No ano passado, Arthur Gomes foi emprestado a Chapecoense, voltando nesta temporada ao Peixe, onde tem três gols marcados em 2020.

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