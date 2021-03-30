Há quase sete meses sem perder clássicos, Fluminense tenta ampliar jejum sobre o Vasco

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Há sete meses o Fluminense não sabe o que é perder um clássico. E, nesta terça-feira, a equipe irá para o segundo da temporada, desta vez contra o Vasco, às 21h35, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Se antes o rival era uma enorme pedra no sapato do Tricolor, os últimos encontros tem trazido pontos. Já são quatro partidas sem perder, sendo dois empates e duas vitórias. O duelo, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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Foi no Estadual do ano passado que o Flu quebrou um tabu de 10 partidas sem vencer o rival, mas antes disso já havia conseguido um empate no Brasileiro 2019. Este, inclusive, pode ser o primeiro e o último encontro entre as equipes em 2021, já que o Cruz-Maltino está na Série B e os dois times precisariam terminar a Taça Guanabara no G4 para terem chance do reencontro.

Confira a tabela do Campeonato Carioca

Ao longo de 2020/21, o Fluminense teve ótimo aproveitamento em clássicos, o melhor desde 2012, voltando a bater os três grandes do Rio de Janeiro pela primeira vez desde 2015 em uma mesma temporada. Por isso, a equipe de Roger Machado quer manter a escrita. A última derrota para um rival foi em 9 de setembro de 2020, para o Flamengo, por 1 a 0.Mais do que manter uma sequência, a partida é importante também para o Fluminense se manter na briga pelo G4 do Campeonato Carioca. O Tricolor é o quinto atualmente, com nove pontos e pode terminar a rodada em terceiro caso vença e Madureira e Portuguesa tropecem contra Botafogo e Resende, respectivamente.

- Sabemos que (o Vasco) é um time em construção, vimos um pouco do jogo deles. Será um grande jogo, um divisor de águas. Temos que estar focados para garantir os três pontos. Sabemos que as rodadas estão acabando, está afunilando. Os quatro primeiros avançam, temos totais condições de vencer e entrar na briga pelo G4 - avaliou o volante Martinelli em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho.