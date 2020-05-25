Há nove anos, Santos derrotava Cerro e ficava perto da final da Liberta

Nesta segunda-feira (25), completa exatos nove anos da vitória do Santos sobre o Cerro Porteño-PAR por 1 a 0, no Pacaembu, com gol do zagueiro Edu Dracena, pela semifinal da LIbertadores de 2011. A vitória foi importante, pois deixou o Peixe a um empate da decisão da competição continental.
Sem Ganso, que estava machucado, o Santos teve dificuldades para furar o bloqueio da defesa paraguaia, que tentava evitar um gol santista a todo custo. Porém, aos 43 minutos do primeiro tempo, surgiu a estrela de Neymar. O atacante fez jogada individual pela esquerda e cruzou na cabeça do zagueiro Edu Dracena, que testou firme para abrir o placar.
Veja o lance do gol O Pacaembu inteiro subiu junto com o Edu Dracena para cabecear essa bola! #QuarentenaSantista? Rede Globo | ?️ Cléber Machado pic.twitter.com/QPbUzRpt9M— Santos Futebol Clube (de ?) (@SantosFC) May 25, 2020 Com o empate por 3 a 3 no Paraguai, o Santos se classificou à final da competição, onde venceu o Peñarol para conquistar o tricampeonato da Libertadores. E MAIS:Santos tem baixo aproveitamento em cruzamentos na temporada; entendaSantos aposta em base digital para manter patrocinadoresExecutivo de Marketing do Santos fala em dificuldades para encontrar patrocínio máster: 'Desafio' E MAIS: