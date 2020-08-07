Há nove anos, Danilo Fernandes estreava como jogador profissional

Crédito: Marcelo Campos - MS+Sports

O dia 7 de agosto é muito especial para o goleiro Danilo Fernandes, do Internacional. Revelado nas categorias de base do Corinthians, Danilo Fernandes completa nove anos de sua estreia como atleta profissional.

Sua ascensão para o grupo profissional do Timão aconteceu em 2009 onde fez parte do grupo que conquistou a Copa do Brasil daquele ano, mas sua estreia só aconteceu duas temporadas depois em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Naquela oportunidade, a equipe era comanda pelo atual técnico da Seleção Brasileira, Tite. Com 23 anos de idade, Danilo foi o titular do Corinthians no duelo contra o Athletico-PR na 15ª rodada do Brasileirão daquela temporada. O arqueiro teve atuação destacada no empate em 1 a 1 com o Furacão e, três dias depois, foi mantido como titular no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Com o 0 a 0 no placar, o jovem teve atuação de destaque e consolidou-se como opção para o clube.

No Parque São Jorge, esteve em campo 27 vezes e participou das conquistas de dois Paulistões, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Mundial e Recopa Sul-Americana.

Em janeiro de 2015, o goleiro tomou novos rumos e foi anunciado pelo Sport onde Danilo foi um dos destaques entre os goleiros do Campeonato Brasileiro daquela temporada. Diante da boa campanha do Leão da Ilha, apareceram várias sondagens, entre elas a do Internacional, mas só veio para o clube gaúcho em maio de 2016. Pela equipe pernambucana atuou em 67 partidas antes de vir para Porto Alegre.

Com a responsabilidade de substituir Alisson (transferido na época para a Roma), Danilo chegou a Porto Alegre com muitas expectativas. Logo em sua primeira temporada, o camisa 1 foi destaque em diversos jogo, ganhou sequência na meta colorada e foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Atuou em partidas importantes, ajudou o Internacional na conquista da Recopa Gaúcha de 2017 defendendo dois pênaltis e atuou lesionado na final do Gauchão daquele ano. Danilo se identificou com o clube, com o torcedor e o Inter se tornou a instituição que o arqueiro mais defendeu: 114 jogos até aqui.