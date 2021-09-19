Há dois anos no Fluminense, Luccas Claro se torna 'pilar' para equipe manter seu embalo no Brasileirão

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

A luta pela afirmação rendeu momentos desafiadores. Mas, passados dois anos nas Laranjeiras, Luccas Claro encontrou uma brecha e se tornou essencial para fortalecer a defesa do Fluminense. Com o posto de "pilar" da equipe, o jogador de 29 anos tem na segunda-feira (20), diante do Cuiabá, a missão de conter o ímpeto adversário e de contribuir para que os tricolores sigam no pelotão da frente do Campeonato Brasileiro, A hora é de deixar as cicatrizes da eliminação da Copa do Brasil para trás e almejar o sonho do G6 na competição nacional.

> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro e faça a simulação dos jogos!- Estou feliz aqui no Fluminense, sou muito grato pela oportunidade e procuro sempre fazer o meu melhor para retribuir a confiança e o carinho de todos. Espero continuar por muito tempo, fazendo o melhor pelo clube e evoluindo a cada dia, sempre acreditando que o Fluminense estará disputando grandes conquistas e nos lugares mais altos, que é onde o clube merece estar - declarou o defensor, ao site oficial do clube.O otimismo vem junto com o embalo do Fluminense na competição nacional. Os tricolores tiveram uma sequência de três vitórias e dois empates nas mais recentes partidas.

A boa trajetória de Luccas Claro nestes dois anos no Fluminense mostra também como lidar com percalços contribui para se firmar em campo. Anunciado com reforço em 18 de setembro de 2019 ao lado do lateral Orinho, o defensor só teve sua primeira chance como titular em primeiro de dezembro daquele ano, no empate em 1 a 1 com o Avaí.

Depois disto, Claro lidou com a árdua concorrência no seu setor (que já tinha também nomes como Digão e Frazan). As oportunidades como titular surgiram com mais força quando Nino reforçou a Seleção Olímpica. Somente no Brasileiro de 2020, Luccas Claro se consolidou na equipe tricolor.

Durante a competição do ano passado, o defensor foi o jogador que mais minutos precisou para sofrer um drible na Série A (825 dribles, de acordo com o SofaScore). Atualmente, além de se desdobrar na marcação, o jogador é uma alternativa recorrente nas subidas do Tricolor das Laranjeiras ao ataque. São seis gols com a camisa do clube, em especial em lances de bola aérea, nas 82 partidas que disputou.

A forma como Luccas Claro se tornou fundamental para a equipe ficou visível neste ano. Ao ficar de fora do time para aprimorar sua preparação física, o setor defensivo do Tricolor das Laranjeiras teve uma queda de rendimento no início do Campeonato Carioca. Aos poucos, a equipe se recuperou devido ao seu retorno.

Mesmo entre os altos e baixos que cercam a equipe das Laranjeiras nesta temporada, a dupla de Luccas Claro com Nino se consolidou. Curiosamente, o campeão olímpico foi seu primeiro parceiro em uma partida pelo Tricolor (no empate em 1 a 1 com o Avaí).

- Não é fácil ficar dois anos em um grande clube, e dois anos jogando. Prezo muito por isso, sempre foi assim na minha carreira. Estou prestes a completar 30 anos e estou apenas em meu terceiro clube. Então dou valor a isso. Importante estar em atividade, ajudando meus companheiros - exaltou Luccas Claro, alertando o elenco:

- Temos que buscar mais a cada dia - complementou.