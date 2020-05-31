Há cinco anos: Palmeiras lembra 1ª vitória em Itaquera; reveja os gols

Há cinco anos, ocorria um Derby histórico na Arena Corinthians. O Palmeiras vencia o arquirrival pela primeira vez no estádio de Itaquera, com uma atuação de amplo domínio para fazer 2 a 0, com gols de Rafael Marques e Zé Roberto, em 31 de maio de 2015, pelo Campeonato Brasileiro daquela temporada.
Diante de quase 30 mil pagantes, o Verdão abriu o placar aos 24 minutos, com Rafael Marques, e Zé Roberto ampliou nos acréscimos. O clássico ainda ficou marcado como o último jogo de Valdivia pelo clube, e causou turbulência no rival, que já tinha sido eliminado pelo Palmeiras no Paulista, nos pênaltis, em casa, no mês anterior. O Corinthians chegou ao título brasileiro naquela temporada, mas conquistou sem vencer nenhum Derby no torneio.
? 31/05/2015? @Brasileirao⚽️ Rafael Marques e Zé Roberto #AvantiPalestra pic.twitter.com/uoKEOGJlnf— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) May 31, 2020 Confira a ficha técnica da partida realizada em 31 de maio de 2015:
FICHA TÉCNICACORINTHIANS 0 X 2 PALMEIRAS
Local: Arena Corinthians, São Paulo (SP)Data: 31/5/2015Renda/Público: R$ 1.784.531,76/29.479 pagantesÁrbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)Cartões amarelos: Ralf, Renato Augusto, Gil, Edílson e Danilo (COR); Arouca, Egídio, Lucas, Valdívia e Kelvin (PAL)Cartão vermelho: -Gols: Rafael Marques (24'/1ºT) (0-1) e Zé Roberto (46'/1ºT) (0-2)
CORINTHIANS: Cássio; Fágner (Edílson, 26'/2°T), Gil, Edu Dracena e Fábio Santos; Ralf (Mendoza, intervalo), Bruno Henrique, Petros (Danilo, 20'/2°T) e Jadson; Renato Augusto e Romero. Técnico: Tite.
PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas (Ayrton, 30'/2°T), Jackson, Vítor Hugo e Egídio; Gabriel, Arouca (Amaral, 36'/2°T), Zé Roberto e Valdívia; Kelvin (Leandro, 42'/2°T) e Rafael Marques. Técnico: Oswaldo de Oliveira.