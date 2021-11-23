Há cinco anos, Chapecoense celebrava classificação para a final da Sul-Americana. Relembre a festa

Há cinco anos, o mundo chorava após o trágico acidente aéreo envolvendo a Chapecoense, onde vitimou 71 pessoas. O time catarinense, que viajava para a Colômbia para decidir a Sul-Americana contra o Atlético Nacional, vivia um sonho com sua primeira final continental. E a vaga foi conquistada após um jogo épico, há exatos cinco anos, contra o San Lorenzo, da Argentina, em uma Arena Condá lotada. Relembre no vídeo acima a comemoração da noite histórica após o empate contra os argentinos.Festa no vestiário da Chapecoense em 2016 (Reprodução/ChapeTV)