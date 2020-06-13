futebol

Há 8 anos: Verdão posta gols de 2 a 0 sobre Grêmio na Copa do Brasil-2012

Em 13 de junho de 2012, o Palmeiras conseguiu uma vitória no Olímpico, no Rio Grande do Sul, no confronto de ida das semifinais, que se tornou icônica na conquista daquele título...
Publicado em 13 de Junho de 2020 às 17:19

Crédito: Barcos fez o segundo na importante vitória por 2 a 0 do Palmeiras no Olímpico, há oito anos (Reprodução de internet
Há exatamente oito anos, o palmeirense comemorava, provavelmente, a mais icônica vitória do título da Copa do Brasil de 2012. Em 13 de junho daquela temporada, tido como azarão, o time de Luiz Felipe Scolari vencia o Grêmio por 2 a 0, em confronto válido pela ida das semifinais da competição, no Olímpico, antigo estádio do clube tricolor, no Rio Grande do Sul. O feito foi lembrado com o Verdão publicando os gols daquela noite em seu Twitter, neste sábado.
Em atuação que já chamou atenção pela presença do zagueiro Henrique como volante, o Palmeiras se portou bem em campo e alcançou os dois gols no fim, com o meia Mazinho, aos 41 minutos do segundo tempo, e o centroavante Barcos, aos 45. Oito dias depois, um empate por 1 a 1, em Barueri, classificou o Verdão para a final, na qual superou o Coritiba para ficar com o troféu.E MAIS:Em time dos sonhos, Marcos coloca Dudu entre os 11 do Palmeiras'Ex' problemático: 10 jogadores do Verdão que não corresponderamJogaria no rival ou não? Marcos responde (de novo e de verdade!)Luxa relembra título de 93 e faz promessa ao torcedor palmeirenseConfira o vídeo publicado pelo Palmeiras com os gols sobre o Grêmio em 2012:Rumo ao bi! ??Oito anos atrás, conquistávamos uma vitória histórica no estádio Olímpico! Quem aí lembra?
✅ Grêmio 0x2 Palmeiras ? @CopaDoBrasil ⚽️ Mazinho e Barcos#AvantiPalestra pic.twitter.com/J5SY1cNodR— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 13, 2020 Confira a ficha técnica da partida disputada em 13 de junho de 2012:
FICHA TÉCNICAGRÊMIO 0 x 2 PALMEIRAS
Local: Olímpico, Porto Alegre (RS)Data: 13/6/2012Árbitro: Héber Roberto Lopes (PR)Público/Renda: 43.508 pagantes/R$ 1.080.106,00 Cartões amarelos: Thiago Heleno, Marcos Assunção e João Vítor (PAL)Cartão vermelho: -Gols: Mazinho (41'/2ºT) (0-1) e Barcos (45'/2ºT) (0-2)
GRÊMIO: Victor; Gabriel, Werley, Gilberto Silva e Pará; Fernando, Souza, Léo Gago e Marco Antônio (Rondinelly, 30'/2ºT); Kleber (André Lima, 15'/2ºT) e Miralles (Marcelo Moreno, 15'/2ºT). Técnico: Vanderlei Luxemburgo
PALMEIRAS: Bruno; Artur (Cicinho, 19'/2ºT), Maurício Ramos, Thiago Heleno e Juninho; Henrique, João Vítor, Marcos Assunção e Daniel Carvalho (Mazinho, 40'/2ºT); Luan e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari

