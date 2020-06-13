Há 8 anos: Verdão posta gols de 2 a 0 sobre Grêmio na Copa do Brasil-2012

Há exatamente oito anos, o palmeirense comemorava, provavelmente, a mais icônica vitória do título da Copa do Brasil de 2012. Em 13 de junho daquela temporada, tido como azarão, o time de Luiz Felipe Scolari vencia o Grêmio por 2 a 0, em confronto válido pela ida das semifinais da competição, no Olímpico, antigo estádio do clube tricolor, no Rio Grande do Sul. O feito foi lembrado com o Verdão publicando os gols daquela noite em seu Twitter, neste sábado.
Em atuação que já chamou atenção pela presença do zagueiro Henrique como volante, o Palmeiras se portou bem em campo e alcançou os dois gols no fim, com o meia Mazinho, aos 41 minutos do segundo tempo, e o centroavante Barcos, aos 45. Oito dias depois, um empate por 1 a 1, em Barueri, classificou o Verdão para a final, na qual superou o Coritiba para ficar com o troféu.Confira o vídeo publicado pelo Palmeiras com os gols sobre o Grêmio em 2012:Rumo ao bi! ??Oito anos atrás, conquistávamos uma vitória histórica no estádio Olímpico! Quem aí lembra?
✅ Grêmio 0x2 Palmeiras ? @CopaDoBrasil ⚽️ Mazinho e Barcos#AvantiPalestra pic.twitter.com/J5SY1cNodR— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 13, 2020 Confira a ficha técnica da partida disputada em 13 de junho de 2012:
FICHA TÉCNICAGRÊMIO 0 x 2 PALMEIRAS
Local: Olímpico, Porto Alegre (RS)Data: 13/6/2012Árbitro: Héber Roberto Lopes (PR)Público/Renda: 43.508 pagantes/R$ 1.080.106,00 Cartões amarelos: Thiago Heleno, Marcos Assunção e João Vítor (PAL)Cartão vermelho: -Gols: Mazinho (41'/2ºT) (0-1) e Barcos (45'/2ºT) (0-2)
GRÊMIO: Victor; Gabriel, Werley, Gilberto Silva e Pará; Fernando, Souza, Léo Gago e Marco Antônio (Rondinelly, 30'/2ºT); Kleber (André Lima, 15'/2ºT) e Miralles (Marcelo Moreno, 15'/2ºT). Técnico: Vanderlei Luxemburgo
PALMEIRAS: Bruno; Artur (Cicinho, 19'/2ºT), Maurício Ramos, Thiago Heleno e Juninho; Henrique, João Vítor, Marcos Assunção e Daniel Carvalho (Mazinho, 40'/2ºT); Luan e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari