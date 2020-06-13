Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Há 8 anos: Corinthians lembra 1 a 0 na Vila pela Liberta; veja gol de Sheik

Em 13 de junho de 2012, atacante marcava um golaço na vitória sobre o Santos, na ida das semifinais do torneio continental que o Timão conquistou; clube postou lance no Twitter...
Publicado em 13 de Junho de 2020 às 17:42

Crédito: Emerson Sheik marcou um golaço em vitória do Corinthians em Santos (Daniel Augusto Junior/Agência Corinthians
Há exatamente oito anos, o Corinthians alcançava uma marcante vitória na campanha de seu título na Libertadores. Em 13 de junho de 2012, com um golaço de Emerson Sheik, a equipe do técnico Tite derrotava o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, em confronto de ida das semifinais da competição.
A finalização precisa do então camisa 11, no ângulo do atual detentor do título continental, ocorreu aos 28 minutos do primeiro tempo. No final do clássico, Sheik ainda acabou expulso. Mas, com seu gol, o Corinthians conseguiu avançar para a final ao empatar por 1 a 1 na volta, no Pacaembu. Na decisão, derrotou o Boca Juniors e garantiu o troféu.E MAIS:Corinthians paga um dos três meses de salários atrasadosÀ espera de liberação, Corinthians adia testes de COVID-19Corinthians vende atacante para time da Coreia do SulVeja o vídeo publicado pelo Corinthians com o golaço de Emerson Sheik na Vila:O estagiário quer saber, Fiel: onde você estava exatamente oito anos atrás, quando o @10Emerson10 fez esse GOLAÇO na primeira partida da semifinal da @LibertadoresBR de 2012 contra o Santos? Foi 1 a 0 pra nós, fora de casa!
? Globo#VaiCorinthians pic.twitter.com/OPI0zwKxwk— Corinthians (de ?) (@Corinthians) June 13, 2020 Confira a ficha técnica da partida disputada em 13 de junho de 2012:
FICHA TÉCNICASANTOS 0 x 1 CORINTHIANS
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)Data: 13/6/2012Público/Renda: 14.788 pagantes/R$ 969.701,00Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (Fifa-RJ)Cartões amarelos: Leandro Castán, Emerson Sheik, Alessandro, Cásso e Chicão (COR); Neymar (SAN)Cartão vermelho: Emerson Sheik (COR)Gol: Emerson Sheik (28'/1ºT) (0-1)
SANTOS: Rafael; Henrique, Edu Dracena, Durval e Juan; Adriano, Arouca, Elano (Borges) e Paulo Henrique Ganso; Neymar e Alan Kardec (Dimba). Técnico: Muricy Ramalho
CORINTHIANS: Cássio; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Alex (Wallace) e Danilo; Jorge Henrique e Emerson. Técnico: Tite

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados