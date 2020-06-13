Há 8 anos: Corinthians lembra 1 a 0 na Vila pela Liberta; veja gol de Sheik

Há exatamente oito anos, o Corinthians alcançava uma marcante vitória na campanha de seu título na Libertadores. Em 13 de junho de 2012, com um golaço de Emerson Sheik, a equipe do técnico Tite derrotava o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, em confronto de ida das semifinais da competição.
A finalização precisa do então camisa 11, no ângulo do atual detentor do título continental, ocorreu aos 28 minutos do primeiro tempo. No final do clássico, Sheik ainda acabou expulso. Mas, com seu gol, o Corinthians conseguiu avançar para a final ao empatar por 1 a 1 na volta, no Pacaembu. Na decisão, derrotou o Boca Juniors e garantiu o troféu.Veja o vídeo publicado pelo Corinthians com o golaço de Emerson Sheik na Vila:
Confira a ficha técnica da partida disputada em 13 de junho de 2012:
FICHA TÉCNICASANTOS 0 x 1 CORINTHIANS
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)Data: 13/6/2012Público/Renda: 14.788 pagantes/R$ 969.701,00Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (Fifa-RJ)Cartões amarelos: Leandro Castán, Emerson Sheik, Alessandro, Cásso e Chicão (COR); Neymar (SAN)Cartão vermelho: Emerson Sheik (COR)Gol: Emerson Sheik (28'/1ºT) (0-1)
SANTOS: Rafael; Henrique, Edu Dracena, Durval e Juan; Adriano, Arouca, Elano (Borges) e Paulo Henrique Ganso; Neymar e Alan Kardec (Dimba). Técnico: Muricy Ramalho
CORINTHIANS: Cássio; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Alex (Wallace) e Danilo; Jorge Henrique e Emerson. Técnico: Tite