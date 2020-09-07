Há 55 anos: Palmeiras representava o Brasil na abertura do Mineirão

Há 55 anos a Seleção Brasileira foi totalmente composta por integrantes de um único clube. Em 7 de setembro de 1965, Dia da Independência do Brasil, o Palmeiras representou o país na inauguração do Mineirão e venceu o Uruguai por 3 a 0, com gols de Rinaldo, Tupãzinho e Germano.
O Palmeiras/Brasil daquele dia atuou com: Valdir de Moraes (Picasso); Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabina (Procópio) e Ferrari; Dudu (Zequinha) e Ademir da Guia; Julinho (Germano), Servílio, Tupãzinho (Ademar Pantera) e Rinaldo (Dario).
A vitória rendeu um troféu que ficou guardado na sede da CBD, atualmente CBF, até 1988, quando passou a ficar em posse do Palmeiras.