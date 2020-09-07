Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Há 55 anos: Palmeiras representava o Brasil na abertura do Mineirão

Time inteiro do Alviverde vestiu a Amarelinha e representou a Seleção na inauguração do estádio. Vitória sobre o Uruguai por 3 a 0, com gols de Rinaldo, Tupãnzinho e Germano...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 16:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 16:13
Crédito: Palmeiras jogou com o uniforme da Seleção Brasileira contra o Uruguai, no Mineirão (Reprodução
Há 55 anos a Seleção Brasileira foi totalmente composta por integrantes de um único clube. Em 7 de setembro de 1965, Dia da Independência do Brasil, o Palmeiras representou o país na inauguração do Mineirão e venceu o Uruguai por 3 a 0, com gols de Rinaldo, Tupãzinho e Germano.
O Palmeiras/Brasil daquele dia atuou com: Valdir de Moraes (Picasso); Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabina (Procópio) e Ferrari; Dudu (Zequinha) e Ademir da Guia; Julinho (Germano), Servílio, Tupãzinho (Ademar Pantera) e Rinaldo (Dario).
A vitória rendeu um troféu que ficou guardado na sede da CBD, atualmente CBF, até 1988, quando passou a ficar em posse do Palmeiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados