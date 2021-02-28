Há 340 minutos sem marcar, Corinthians pode ter a volta da dupla mais decisiva com Mancini

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nem só de pessimismo, más notícias e desânimo vive o Corinthians neste início de Campeonato Paulista, uma vez que para enfrentar o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 18h, fora de casa, o time titular pode contar novamente com a dupla mais decisiva sob o comando de Vagner Mancini. Cazares e Gustavo Mosquito podem começar juntos um jogo novamente após mais de um mês.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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E isso virá em uma boa hora, justamente quando a equipe está há mais de 340 minutos sem balançar a rede. A última vez que o Timão marcou um gol foi contra o Flamengo, com Léo Natel, aos 20 minutos do primeiro tempo. De lá para cá, passou em branco nos três duelos seguintes: Santos (0 a 1), Vasco (0 a 0) e Internacional (0 a 0). Um claro e preocupante jejum corintiano.

Já a última vez em que Cazares e Gustavo Mosquito iniciaram uma partida juntos foi no dia 25 de janeiro, na derrota por 2 a 0 justamente para o Red Bull Bragantino, adversário deste domingo. Naquele dia, 2 a 0 para o time de Bragança e a perda do equatoriano, que sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita e ficou ausente pelos quatro jogos seguintes.Desde então, por opção de Vagner Mancini, ou pelas dores no joelho de Mosquito, que ficou fora contra o Internacional, a dupla não mais entrou em campo desde o início dos duelos. São eles os jogadores do Corinthians que mais participaram dos gols do time sob o comando do atual treinador. Cada um foi responsável direto por sete tentos do Timão desde meados de outubro.

Eles, inclusive, chegaram a trocar agrados na melhor fase do Alvinegro no Brasileirão. Quando um fazia gol, a assistência era do outro, e vice-versa. A reativação dessa parceria, em meio a um mar de desfalques para Mancini, pode ser um trunfo para a equipe que precisa de um bom início de Campeonato Paulista para dar confiança ao elenco nesta temporada.

Cazares foi titular diante do Internacional, mas Mosquito estava se recuperando fisicamente, o que pode fazer com que Mancini deixe o atacante no banco, mas a tendência é que ambos estejam entre os titulares neste domingo, às 18h, para enfrentar o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista de 2021.

Confira os jogadores que mais participaram de gols com Mancini: