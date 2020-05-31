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futebol

Há 25 anos: veja gols de 5 a 0 do Timão sobre Vasco na Copa do BR

Em 31 de maio de 1995, com três gols de Viola no Pacaembu, Corinthians se classificava para a final da primeira conquista de sua história na Copa do Brasil; clube postou lances...
LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2020 às 18:18

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 18:18

Crédito: Viola foi o grande nome da goleada por 5 a 0 sobre o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil de 1995 (PAULO PINTO/AE
Em meio à pandemia do coronavírus, o Corinthians utilizou suas redes sociais para lembrar uma goleada histórica. Em 31 de maio de 1995, o time fazia 5 a 0 sobre o Vasco, no Pacaembu, pela semifinal da Copa do Brasil daquela temporada, classificando-se para a decisão, quando o clube conquistaria o seu primeiro título na competição diante do Grêmio.
O grande nome da partida foi o atacante Viola, que balançou as redes três vezes. O zagueiro Ricardo Rocha marcou gol contra e o meia Souza completou a goleada em cima da equipe carioca, que já tinha perdido por 1 a 0 do Corinthians na ida, gol de Marcelinho Carioca, uma semana antes.E MAIS:Com máscara do clube, corintianos protestam contra BolsonaroDa base a titular em 12 dias: Lucas Piton relata ao L! sua ascensãoCauteloso, Love torce por volta 'em breve' para evitar demissõesConfira a publicação no Twitter do Corinthians com vídeo da goleada:Há 25 anos, o Timão se garantia com classe na grande final da @CopaDoBrasil de 1995 em uma goleada por 5 a 0 sobre o Vasco no Pacaembu! Bora relembrar com narração do grande Dr. Osmar de Oliveira, Fiel? ?
? SBT#VaiCorinthians pic.twitter.com/k9v0lWCkkO— Corinthians (de ?) (@Corinthians) May 31, 2020 E MAIS:

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