Há 23 anos, Palmeiras estreava projeto para conquistar Libertadores

Crédito: Alex e Felipão estrearam juntos, em jogos oficiais, no dia 5 de julho de 97 (Site Oficial do Palmeiras

O dia 5 de julho de 1997 teria uma grande importância para o Palmeiras e seus objetivos nos anos seguintes, mas, na vitória por 4 a 1 sobre o Fluminense, no Palestra Itália naquela tarde, ainda não se sabia disso.

O alviverde estreava dois grandes nomes naquele primeiro jogo de Campeonato Brasileiro: o meia Alex e o técnico Luiz Felipe Scolari (em jogos oficiais), os quais, dois anos mais tarde, ajudariam (e muito) na conquista do maior título do clube: a Copa Libertadores de 1999. O treinador, aliás, não era uma aposta, mas uma certeza para a diretoria: em 95, havia conquistado o torneio continental comandando o Grêmio.