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futebol

Há 23 anos, Palmeiras estreava projeto para conquistar Libertadores

Clube goleou o Fluminense por 4 a 1 na estreia de Luiz Felipe Scolari e Alex, dois personagens que, em 99, ajudariam rumo ao título mais importante do alviverde...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 11:00

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Alex e Felipão estrearam juntos, em jogos oficiais, no dia 5 de julho de 97 (Site Oficial do Palmeiras
O dia 5 de julho de 1997 teria uma grande importância para o Palmeiras e seus objetivos nos anos seguintes, mas, na vitória por 4 a 1 sobre o Fluminense, no Palestra Itália naquela tarde, ainda não se sabia disso.
O alviverde estreava dois grandes nomes naquele primeiro jogo de Campeonato Brasileiro: o meia Alex e o técnico Luiz Felipe Scolari (em jogos oficiais), os quais, dois anos mais tarde, ajudariam (e muito) na conquista do maior título do clube: a Copa Libertadores de 1999. O treinador, aliás, não era uma aposta, mas uma certeza para a diretoria: em 95, havia conquistado o torneio continental comandando o Grêmio.
Dessa forma, há exatos 23 anos, o Palmeiras entrava em campo contra o Tricolor das Laranjeiras e goleava por 4 a 1, com gols de Edmílson (dois), Cris e Euller – foi o primeiro gol do Filho do Vento pelo alviverde, inclusive.

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