Há 22 anos, Edílson dava show contra o Real Madrid no Mundial de Clubes: relembre os gols do 'Capetinha'

Nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro, faz exatamente 22 anos que o Corinthians enfrentou o Real Madrid pelo Mundial de Clubes de 2000. A partida, que foi um dos marcos históricos daquela competição, terminou empatada em 2 a 2. Veja os tentos do Timão no vídeo acima:+ Coutinho retorna à Premier League, Newcastle anuncia primeiro reforço, Corinthians interessado em goleiro… A Manhã do Mercado!

O grande destaque da partida foi Edílson Capetinha, que anotou os dois gols do Timão, sendo um deles com direito a uma "caneta" icônica em Karembeu.

Anelka abriu o placar para os espanhóis, mas Edílson empatou dez minutos depois, ainda na primeira etapa. Aos 18 minutos da segunda etapa, o Capetinha recebeu na direita, tirou Robertos Carlos do lance, deu uma "caneta" em Karembeu e virou o jogo, mas Anelka igualou novamente o placar.

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O empate diante dos Galáticos, que contava com Roberto Carlos, Raul e Anelka, deixou a situação do Time do Povo confortável no Grupo A, pois os brasileiros haviam vencido o primeiro confronto contra o Raja Casablanca, do Marrocos, por 2 a 0.