Há 15 jogos sem perder, Marcão iguala invencibilidade de Muricy Ramalho pelo Fluminense em 2010

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Após assumir o Fluminense na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020, Marcão retornou ao comando do time depois da eliminação na Libertadores. Em temporadas diferentes, o técnico aceitou o desafio em momentos distintos, mas com o mesmo objetivo: classificar o Tricolor para a competição continental. Há oito jogos à frente do grupo, o comandante já se igualou a Muricy Ramalho, com 15 partidas de invencibilidade. Em 2010, Muricy não sofreu derrotas da 4ª à 18ª rodada do Brasileirão. Durante o período, o treinador alcançou 10 vitórias e cinco empates, acumulando 35 pontos. No final da competição, o Fluminense conquistou o tricampeonato nacional, com 20 triunfos, 11 empates e apenas sete derrotas em 38 rodadas.Embora não tenha disputado o título nas duas últimas temporadas, a campanha de Marcão pelo Tricolor não fica atrás. Com a missão de levar o clube novamente à Libertadores, o técnico passou as últimas nove rodadas do Brasileiro sem perder, com seis vitórias e dois empates. E terminou a campanha na quinta colocação, classificando o Flu para a fase de grupos da competição internacional.

> Confira a classificação da Série A do BrasileirãoApós a eliminação do Fluminense na Libertadores, e com a sequência de cinco jogos sem vencer no Brasileiro, Marcão reassumiu a equipe depois da demissão de Roger Machado. Comandando o time desde a 17ª rodada do campeonato nacional, o professor acumula mais seis jogos sem derrotas, com três vitórias e três empates. Se somados os jogos da reta final da edição passada do Brasileiro com os da era pós-Roger, Marcão tem os mesmos números de uma das campanhas mais vitoriosas do Fluminense. No entanto, ainda que o caminho dos pontos esteja sendo retomado, os empates se mostram mais comuns nesta temporada. Além desse aspecto, restam apenas 16 duelos para recuperar os pontos perdidos no primeiro turno. Tarefa difícil, mas longe de ser impossível.*Estagiária sob a supervisão de Luiza Sá