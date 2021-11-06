Há 11 anos no Internacional, goleiro Anthoni quer foco total na semifinal do Brasileiro Sub-20 contra o Atlético-MG

Crédito: Everton Silveira

Internacional e Atlético-MG entram em campo na manhã deste domingo para definir quem ficará com uma das vagas na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. No jogo de ida o placar ficou empatado. Titular da meta do Inter e há 11 anos no Colorado, o goleiro Anthoni projetou o que espera para o confronto de volta diante do time mineiro, fora de casa.- Quanto a volta, acredito que será uma grande partida por serem duas equipes muito técnicas e qualificadas que tiveram bons resultados até essa fase da semifinal. O primeiro jogo foi mais estudado pelos dois lados e acho que todos estão se preparando bem para entrar em campo e representar bem a camisa do Inter nesta partida de extrema importância para nossa temporada. Queremos trazer essa classificação para Porto Alegre e para nossa torcida.

Identificado com a camisa do Internacional pelo longo tempo de casa, Anthoni está disputando a primeira semifinal do Campeonato Brasileiro na carreira. O goleiro falou desse relacionamento com o clube e do sentimento.