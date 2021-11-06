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Há 11 anos no Internacional, goleiro Anthoni quer foco total na semifinal do Brasileiro Sub-20 contra o Atlético-MG

Arqueiro colorado espera grande jogo da equipe na volta da semifinal na capital mineira...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 17:19

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 17:19

Crédito: Everton Silveira
Internacional e Atlético-MG entram em campo na manhã deste domingo para definir quem ficará com uma das vagas na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. No jogo de ida o placar ficou empatado. Titular da meta do Inter e há 11 anos no Colorado, o goleiro Anthoni projetou o que espera para o confronto de volta diante do time mineiro, fora de casa.- Quanto a volta, acredito que será uma grande partida por serem duas equipes muito técnicas e qualificadas que tiveram bons resultados até essa fase da semifinal. O primeiro jogo foi mais estudado pelos dois lados e acho que todos estão se preparando bem para entrar em campo e representar bem a camisa do Inter nesta partida de extrema importância para nossa temporada. Queremos trazer essa classificação para Porto Alegre e para nossa torcida.
Identificado com a camisa do Internacional pelo longo tempo de casa, Anthoni está disputando a primeira semifinal do Campeonato Brasileiro na carreira. O goleiro falou desse relacionamento com o clube e do sentimento.
- Com certeza é uma identificação muito grande pois é um clube que me acolheu desde criança é um clube que tenho muito orgulho de defender e fazer parte. Um clube gigantesco do tamanho do internacional tem que ter sempre muito sangue e muita vontade na hora de entrar em campo e o torcedor pode ter certeza que isso nunca faltará de minha parte. Tudo que eu puder eu entregarei dentro de campo por essa camisa. Quanto à importância do título, acredito que ninguém do time pense nele agora pois o foco é o segundo jogo da semifinal, que é extremamente importante para nós. Com certeza almejamos coisas muito boas, mas tudo se passa por esse jogo de volta.Atlético-MG e Internacional entram em campo neste domingo, às 11h (de Brasília). A bola rola no SESC Alterosas, na capital mineira.

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