Guto Ferreira sobre nova derrota do Bahia: 'O emocional pesa'

O sinal de alerta está mais do que ligado dentro do Bahia. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor abriu 2 a 0 contra o Atlético-MG, mas conseguiu tomar a virada de uma forma assustadora.
Nos vestiários, Guto Ferreira culpou o lado emocional para explicar um revés doído no elenco e torcida.
‘Não vejo como falta de concentração. Vejo o lado emocional agindo. Tem hora que o subconsciente, o emocional, pesa’, afirmou na coletiva.
Com 40 pontos, o Bahia está na 17ª colocação e precisa vencer seus dois jogos para escapar do rebaixamento no Brasileirão.