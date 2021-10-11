Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Guto Ferreira quer público vibrante no dia do retorno da torcida do Bahia à Fonte Nova: “Venha e jogue junto”
futebol

Guto Ferreira quer público vibrante no dia do retorno da torcida do Bahia à Fonte Nova: “Venha e jogue junto”

Treinador quer aproveitar o clima de confiança após o triunfo na estreia para inflamar o público par ao jogo contra o Palmeiras...

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 03:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2021 às 03:18
Crédito: Guto Ferreira teve o seu primeiro contato com o elenco (Felipe Oliveira/Bahia
Querendo aproveitar o embalo da grande vitória do Bahia sobre o Athletico-PR na Arena da Baixada, Guto Ferreira, treinador do Tricolor de Aço e que esteou neste sábado vencendo o Furacão, deixou um recado para que a torcida compareça o próximo compromisso do clube, que será contra o Palmeiras neste meio de semana. A partida marca o retorno dos torcedores ao estádio da Fonte Nova. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS“Tenho que agradecer a confiança, que começou pela direção, mas foi endossada, segundo os amigos, nas redes sociais, pelo torcedor. Uma aceitação bastante grande. Então este tipo de situação nos deixa bastante feliz e nos dá confiança para poder tocar. E, mais do que nunca, num momento como esse, precisamos de você, torcedor, junto com a gente. A gente não tem como jogar sozinho, tendo a força que nós temos nas arquibancadas. No jogo do Palmeiras, que é a volta do torcedor, tem 15 mil lugares. Se eu conheço você, torcedor, tenho certeza de que não vai ficar ninguém fora, os 15 mil lugares vão ser ocupados. Venha e jogue junto. Não vai ser um jogo fácil, vai ser difícil. Mas pode ter certeza de que vamos nos entregar muito. Os jogadores vão se entregar muito. E eu preciso que você incentive, vibre, empurre, mesmo na hora do nervosismo. Acredite e empurre a nossa equipe”, falou Guto em tom de convocação.
Agora é aguardar para ver se a torcida do Bahia vai responder ao chamado do novo treinador da equipe. O jogo contra o Palmeiras acontece nesta terça-feira, no estádio da Fonte Nova, em jogo válido pela 26ª do Campeonato Brasileiro da Série A.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro
Imagem de destaque
Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados