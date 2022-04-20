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futebol

Guto Ferreira lamenta empate do Bahia dentro de casa

Tricolor recebeu o Azuriz pela Copa do Brasil, mas não conseguiu vencer o adversário...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 16:45

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 16:45

O Bahia voltou a campo na noite da última terça-feira e, mesmo com toda a pressão na etapa inicial em cima do Azuriz, ficou no empate sem gols pela Copa do Brasil.
No pós-jogo, o técnico Guto Ferreira analisou o desempenho da sua equipe e lamentou a falta de efetividade dos jogadores.
‘Acho que o time errou finalizações. Atrasou um pouco a decisão final o que permitiu uma cobertura deles. Custou algumas bolas que o goleiro defendeu ou que eles acabaram desviando com o comportamento de sete, oito jogadores dentro da área. Com certeza vai ter alguns times que vão ter esse comportamento. O fato de não ter feito um gol hoje não quer dizer que a gente não pode fazer com outro adversário a mesma postura. A equipe empurrou o adversário, jogou em cima do adversário, teve dificuldades próximo à área. O Jacaré cabeceou duas ou três bolas. Isso é treino, é posicionamento’, afirmou, antes de completar:
‘Eu acho que eu não saio satisfeito porque eu queria o resultado. Mas não saio triste e nem preocupado porque a gente sabe que a postura da equipe lá é igualzinha, mas nós temos que superar, isso é Copa do Brasil’.
Com o empate por 0 a 0 na Fonte Nova, o Bahia deixa o duelo em aberto para a volta. Em caso de nova igualdade, o Tricolor decide a vaga nos pênaltis. Quem vencer fica com a classificação.
Crédito: (FelipeOliveira/ECBahia

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