Guto Ferreira lamenta empate do Bahia dentro de casa

O Bahia voltou a campo na noite da última terça-feira e, mesmo com toda a pressão na etapa inicial em cima do Azuriz, ficou no empate sem gols pela Copa do Brasil.

No pós-jogo, o técnico Guto Ferreira analisou o desempenho da sua equipe e lamentou a falta de efetividade dos jogadores.

‘Acho que o time errou finalizações. Atrasou um pouco a decisão final o que permitiu uma cobertura deles. Custou algumas bolas que o goleiro defendeu ou que eles acabaram desviando com o comportamento de sete, oito jogadores dentro da área. Com certeza vai ter alguns times que vão ter esse comportamento. O fato de não ter feito um gol hoje não quer dizer que a gente não pode fazer com outro adversário a mesma postura. A equipe empurrou o adversário, jogou em cima do adversário, teve dificuldades próximo à área. O Jacaré cabeceou duas ou três bolas. Isso é treino, é posicionamento’, afirmou, antes de completar:

‘Eu acho que eu não saio satisfeito porque eu queria o resultado. Mas não saio triste e nem preocupado porque a gente sabe que a postura da equipe lá é igualzinha, mas nós temos que superar, isso é Copa do Brasil’.

Com o empate por 0 a 0 na Fonte Nova, o Bahia deixa o duelo em aberto para a volta. Em caso de nova igualdade, o Tricolor decide a vaga nos pênaltis. Quem vencer fica com a classificação.