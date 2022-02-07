Guto Ferreira faz análise sobre primeiro revés do Bahia em 2022

A primeira derrota do Bahia em 2022 aconteceu no último sábado, quando a equipe foi superada pelo Atlético de Alagoinhas, pela Copa do Nordeste.

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Sem fazer barulho pelo revés, o técnico Guto Ferreira analisou o desempenho da equipe e classificou a derrota como ‘aceitável’ devido as circunstâncias.

‘A equipe principal do Bahia empatou um jogo. O clássico. Os dois outros jogos que foram empatados foram empatados com a equipe de transição. A equipe titular do Bahia, que está começando o processo, um trabalho, tem quatro jogos, dois triunfos, um empate e uma derrota. Uma equipe que está sendo reconstruída, começou mais tarde que os outros’, afirmou, antes de completar:

‘Em todas as entrevistas, eu tenho falado. E todo mundo acha que isso tudo é balela, desculpa. Mas não é desculpa. O Rodallega tem 10 dias de treino. Como ele dobrou alguns treinos, ele não tem 20 dias da volta. E já jogou pela terceira vez, quarta. O último jogo ele jogou inteiro, o clássico, que foi extenuante. Hoje pegou um gramado alto, desgastado, o nível de força cai. Não consegue responder. Enquanto eles estavam sobrando na força’.