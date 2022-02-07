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futebol

Guto Ferreira faz análise sobre primeiro revés do Bahia em 2022

Tricolor perdeu do Atlético de Alagoinhas em jogo válido pela Copa do Nordeste...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 12:07

LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2022 às 12:07
A primeira derrota do Bahia em 2022 aconteceu no último sábado, quando a equipe foi superada pelo Atlético de Alagoinhas, pela Copa do Nordeste.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Sem fazer barulho pelo revés, o técnico Guto Ferreira analisou o desempenho da equipe e classificou a derrota como ‘aceitável’ devido as circunstâncias.
‘A equipe principal do Bahia empatou um jogo. O clássico. Os dois outros jogos que foram empatados foram empatados com a equipe de transição. A equipe titular do Bahia, que está começando o processo, um trabalho, tem quatro jogos, dois triunfos, um empate e uma derrota. Uma equipe que está sendo reconstruída, começou mais tarde que os outros’, afirmou, antes de completar:
‘Em todas as entrevistas, eu tenho falado. E todo mundo acha que isso tudo é balela, desculpa. Mas não é desculpa. O Rodallega tem 10 dias de treino. Como ele dobrou alguns treinos, ele não tem 20 dias da volta. E já jogou pela terceira vez, quarta. O último jogo ele jogou inteiro, o clássico, que foi extenuante. Hoje pegou um gramado alto, desgastado, o nível de força cai. Não consegue responder. Enquanto eles estavam sobrando na força’.
Crédito: GutoFerreiraestáemseusegundoanonoBahia(FelipeOliveira/ECBahia

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