Guto Ferreira fala sobre a sua continuidade no Bahia

O início de temporada do Bahia está mais complicado do que todos imaginavam. No último sábado, o Tricolor acabou derrotado pelo Sport e viu a pressão aumentar em cima do elenco e comissão técnica.

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Questionado pela falta de resultados, o técnico Guto Ferreira foi indagado sobre a continuidade do seu trabalho e, acredita que tem capacidade de permanecer no cargo.

‘Não sou eu quem tenho que avaliar isso. Tenho clima, sim. Me sinto totalmente capacitado, tranquilo e buscando fazer o melhor. Agora a resposta de quem é a culpa cabe a vocês. Não a mim’, declarou.

Copa do Nordeste

Com a derrota em casa no fim de semana, o Bahia fica na 5ª colocação da chave B da Copa do Nordeste, com 10 pontos.