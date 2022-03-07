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futebol

Guto Ferreira fala sobre a sua continuidade no Bahia

Treinador é questionado nos bastidores, mas tem o entendimento que merece ficar no comando do time...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 10:39

Publicado em 07 de Março de 2022 às 10:39

O início de temporada do Bahia está mais complicado do que todos imaginavam. No último sábado, o Tricolor acabou derrotado pelo Sport e viu a pressão aumentar em cima do elenco e comissão técnica.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Questionado pela falta de resultados, o técnico Guto Ferreira foi indagado sobre a continuidade do seu trabalho e, acredita que tem capacidade de permanecer no cargo.
‘Não sou eu quem tenho que avaliar isso. Tenho clima, sim. Me sinto totalmente capacitado, tranquilo e buscando fazer o melhor. Agora a resposta de quem é a culpa cabe a vocês. Não a mim’, declarou.
Copa do Nordeste
Com a derrota em casa no fim de semana, o Bahia fica na 5ª colocação da chave B da Copa do Nordeste, com 10 pontos.
Crédito: GutoFerreiraéquestionadonoBahia(FelipeOliveira/ECBahia

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