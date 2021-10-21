Guto Ferreira explica a saída de alguns jogadores do Bahia

Com a reta final do Brasileirão cada vez mais próximo, o treinador enxergou a oportunidade de reduzir o seu plantel e explicou as decisões.

‘Lucas Fonseca, quando chegamos, estava com a decisão tomada. Nós nem o encontramos aqui. Nós temos um plantel, de certa forma, grande. Nesse momento, mais do que nunca, faltando 12 jogos, precisamos ter um plantel enxuto, coeso e com foco total. Se você tem plantel muito grande, você deixa de aproveitar da melhor maneira o tempo, desgasta os jogadores e vai ter muitos jogadores que não vão estar satisfeitos’, declarou.