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futebol

Guto Ferreira explica a saída de alguns jogadores do Bahia

Treinador fez uma reformulação no elenco assim que desembarcou em Salvador...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 14:58

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 14:58

Crédito: Guto Ferreira fez mudanças no elenco do Bahia (Felipe Oliveira/Bahia
Assim que chegou ao Bahia, Guto Ferreira mudou os resultados dentro de campo e também mexeu no elenco do Tricolor.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com a reta final do Brasileirão cada vez mais próximo, o treinador enxergou a oportunidade de reduzir o seu plantel e explicou as decisões.
‘Lucas Fonseca, quando chegamos, estava com a decisão tomada. Nós nem o encontramos aqui. Nós temos um plantel, de certa forma, grande. Nesse momento, mais do que nunca, faltando 12 jogos, precisamos ter um plantel enxuto, coeso e com foco total. Se você tem plantel muito grande, você deixa de aproveitar da melhor maneira o tempo, desgasta os jogadores e vai ter muitos jogadores que não vão estar satisfeitos’, declarou.
Vale citar, que além de Lucas Fonsceca, o treinador tirou Pablo, Óscar Ruiz, Matheus Galdezani e Thonny Anderson.

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