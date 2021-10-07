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futebol

Guto Ferreira exalta a qualidade do elenco do Bahia

Treinador iniciou a sua terceira passagem pelo Esquadrão de Aço...

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 18:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 18:44
Crédito: Guto Ferreira teve o seu primeiro contato com o elenco (Felipe Oliveira/Bahia
Após ser anunciado na noite da última quarta-feira, o técnico Guto Ferreira foi apresentado ao elenco do Bahia e iniciou a sua terceira passagem pelo clube.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Confiante em seu retorno, o treinador vê muita qualidade no elenco e acredita que pode salvar o time de outro rebaixamento.
‘A gente parado em casa, vários clubes chegaram para a gente, inclusive clubes de primeira divisão, em uma situação de tabela melhor do que vocês, e a gente optou por não ir. Por que o Bahia? Eu sei. Cara, é inacreditável um time que fez o primeiro semestre que vocês fizeram estar hoje na situação que está’, afirmou na apresentação.
Estreia
O seu primeiro jogo acontece no fim de semana, quando Guto Ferreira e Bahia visitam o Athletico, na Arena da Baixada.
Contrato
Terceiro comandante do Bahia na temporada, Guto Ferreira assinou contrato até dezembro com o Esquadrão de Aço.

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