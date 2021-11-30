Guto Ferreira comenta sobre 'erros' do Bahia em nova derrota

O Bahia permanece a perigo na reta final do Campeonato Brasileiro. Na noite da última segunda-feira, o Tricolor foi superado por 2 a 1 pelo Atlético-GO e continua próximo da zona de rebaixamento.

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Durante o confronto, o time de Guto Ferreira pecou em diversos momentos e custou um placar positivo.

Na coletiva de imprensa, o treinador comentou sobre as falhas e preferiu não achar nenhum culpado.

‘Não pode errar. A gente não pode transferir responsabilidades neste momento. Erramos todos. Então a gente gostaria de ter levado, pelo menos, se não desse para ganhar, um ponto. Não aconteceu. Paciência. Não adianta ficar lamentando o que nós erramos. O que erramos é olhar para frente, para que não aconteça no próximo jogo. Nós temos três jogos para buscar a recuperação’, afirmou na coletiva.

Calendário

Agora, na próxima quinta-feira, o Bahia faz jogo de vida ou morte contra o Atlético-MG, em Salvador.