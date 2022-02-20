Guto Ferreira analisa momento negativo do Bahia

Na noite do último sábado, o Bahia voltou ao palco que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro e, desta vez, pela Copa do Nordeste, o time de Salvador novamente foi derrotado pelo Fortaleza.
Sincero na conversa com a imprensa, o técnico Guto Ferreira não escondeu o jogo e citou que o time precisa evoluir muito.
‘Acho que em relação a Copa do Nordeste, temos que evoluir bastante. Jogamos contra um adversário que está na nossa frente. Agora esse adversário lá na frente vai jogar outras competições, aí vamos ver como ele vai chegar lá no final. Se vai estar cansado, se vai rodar jogadores. Então precisamos buscar classificar e depois rivalizar contra esses times’, declarou.
Com a derrota fora de casa, o Bahia fecha a jornada da Copa do Nordeste na 4ª colocação da chave B, com 7 pontos.