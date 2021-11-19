Guto Ferreira admite jogo ruim do Bahia

Uma quinta-feira para esquecer. Após dias de muito treino, o Bahia voltou a campo diante do Sport e acabou derrotado por 1 a 0.

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O placar deixou o Tricolor na zona de rebaixamento e o sinal de alerta foi ligado dentro do clube, principalmente pelo técnico Guto Ferreira, que admitiu a atuação ruim do time.

‘A equipe esteve bem aquém do que a gente vinha jogando, infelizmente. A atuação culminou com essa derrota, que não estava nos planos. Mas nós perdemos uma batalha. Não perdemos a guerra. A gente sabia que não ia ser fácil. Talvez essa situação de achar que seria um pouco mais fácil é porque ficamos uma sequência de sete jogos sem perder. Mas aconteceram duas derrotas seguidas. Agora temos dois jogos em casa’, disparou.

Com 36 pontos, o Bahia aparece na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo rival é o Cuiabá, na Arena Fonte Nova.