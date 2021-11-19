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futebol

Guto Ferreira admite jogo ruim do Bahia

Tricolor foi superado pelo Sport e voltou a figurar a zona de rebaixamento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 15:25

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 15:25

Uma quinta-feira para esquecer. Após dias de muito treino, o Bahia voltou a campo diante do Sport e acabou derrotado por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar deixou o Tricolor na zona de rebaixamento e o sinal de alerta foi ligado dentro do clube, principalmente pelo técnico Guto Ferreira, que admitiu a atuação ruim do time.
‘A equipe esteve bem aquém do que a gente vinha jogando, infelizmente. A atuação culminou com essa derrota, que não estava nos planos. Mas nós perdemos uma batalha. Não perdemos a guerra. A gente sabia que não ia ser fácil. Talvez essa situação de achar que seria um pouco mais fácil é porque ficamos uma sequência de sete jogos sem perder. Mas aconteceram duas derrotas seguidas. Agora temos dois jogos em casa’, disparou.
Com 36 pontos, o Bahia aparece na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo rival é o Cuiabá, na Arena Fonte Nova.
Crédito: BahiafoisuperadonaArenaPernambuco(Foto:AndersonStevens/Sport

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