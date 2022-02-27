Gustavo Silva sai do banco para marcar gol da vitória do Corinthians: 'Eu me cobro muito'

Gustavo Silva, de 24 anos, voltou a marcar. O atacante saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Ele não balançava as redes desde outubro de 2021.
- Claro que isso conta também (Vítor Pereira no estádio), mas estou feliz por ajudar a equipe e por esse gol, que eu estava tentando, eu me cobro muito. Fui na igreja essa semana e a palavra que eu escutei que era para nós esperarmos, não ter insegurança, acreditar - falou o jogador após a vitória em casa.
Gustavo Silva afirma que se esforça muito e que esperava por uma oportunidade. Após o gol marcado, o atacante foi comemorar, literalmente, nos braços da torcida na área. Ele foi até os torcedores e recebeu cartão amarelo por isso.- É isso que eu faço. Trabalho muito, esperei meu momento, minha oportunidade, e estava na hora de sair esse gol com a casa cheia. Com certeza ele (Vítor Pereira) gostou - completou o autor do gol do Timão.
O último gol do atacante havia sido também contra o Bragantino, no empate por 2 a 2 em outubro do ano passado, em Bragança Paulista, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.