Gustavo Silva comenta primeiro contato com Vítor Pereira no Corinthians: 'Certeza que fará um ótimo trabalho'

Responsável pelo gol da vitória contra o Red Bull Bragantino, Gustavo Silva elogiou o novo treinador do Corinthians, Vítor Pereira. Em entrevista ao programa Arena SBT, o atacante revelou suas primeiras impressões sobre o treinador português.> GALERIA: Veja os técnicos estrangeiros do Corinthians

- O grupo recebeu ele muito bem. Com a vitória, o ambiente fica muito melhor. A gente acolheu e recebeu muito bem. Tenho certeza que fará um ótimo trabalho. Não posso comentar muita coisa, foi só o primeiro dia. Com certeza já sentimos mudança e vai ser um grande trabalho - afirmou.

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Vítor e sua comissão técnica vão ter a semana livre visando o duelo de sábado (5), às 16h, contra o São Paulo no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão.

Na visão de Mosquito, não há favorito para o Majestoso, mas ele destacou que o Timão vai buscar ser ofensivo jogando contra o rival.

- Clássico é 50 a 50. O São Paulo venceu hoje, e nós estamos num momento bom. Ter a bola, querer a bola, ser ofensivo, jogar. Vamos buscar ser ofensivos e fazer os três pontos - concluiu o jogador.

Quase como um "12º jogador" do elenco alvinegro, Gustavo Silva soma 249 minutos pelo time do Parque São Jorge na temporada. Seu único gol até o momento foi contra o Massa Bruta no último domingo (27).