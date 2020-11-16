  • Gustavo Scarpa testa positivo e é nono jogador do Palmeiras com Covid-19 em uma semana
Gustavo Scarpa testa positivo e é nono jogador do Palmeiras com Covid-19 em uma semana

Principal opção na lateral esquerda do Verdão sem Matías Viña, atleta está assintomático e cumprindo os protocolos de isolamento
LanceNet

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 11:48

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras teve o nono jogador infectado por Covid-19 no atual elenco em uma semana. Conforme apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, o lateral esquerdo Gustavo Scarpa testou positivo para a doença.
O NP/LANCE! também soube que o atleta está assintomático, confiante na pronta recuperação e aguardando o resultado da contraprova.
O defensor se junta a Luan, Gabriel Menino, Matías Viña, Alan Empereur, Gabriel Veron, Rony, Danilo e Gabriel Silva, todos afastados e cumprindo o protocolo de isolamento.Depois de um período com poucas oportunidades como titular na equipe de Vanderlei Luxemburgo, Scarpa se tornou a principal opção do treinador Abel Ferreira para a lateral.
Ele é mais uma baixa para o compromisso de volta da Copa do Brasil, quarta-feira (18) em Fortaleza e diante do Goiás, no sábado (21), também fora de casa, desta vez pelo Brasileirão.

