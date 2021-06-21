Gustavo Scarpa se isola como líder de assistências do Brasileiro

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Após sair perdendo por 1 a 0, o Palmeiras conseguiu uma importante virada sobre o América Mineiro, vencendo o duelo deste domingo por 2 a 1. Os dois gols foram anotados pelo experiente William. O primeiro, num belo cruzamento de pé esquerdo do meia Gustavo Scarpa, que volta a se isolar como o principal garçom do Campeonato Brasileiro, com quatro assistências.

Liderar o ranking do fundamento, no entanto, não é uma novidade para o meia. Scarpa foi quem mais deu passes para gol nos Brasileiros de 2016 e 2017, com 10 e 12 assistências, respectivamente. No Campeonato Paulista deste ano terminou mais uma vez no topo das estatísticas, com seis. Já são 11 passes para gol na temporada em 26 jogos.