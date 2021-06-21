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futebol

Gustavo Scarpa se isola como líder de assistências do Brasileiro

Meia do Palmeiras vem sendo o principal garçom do campeonato...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 08:35

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 08:35

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
Após sair perdendo por 1 a 0, o Palmeiras conseguiu uma importante virada sobre o América Mineiro, vencendo o duelo deste domingo por 2 a 1. Os dois gols foram anotados pelo experiente William. O primeiro, num belo cruzamento de pé esquerdo do meia Gustavo Scarpa, que volta a se isolar como o principal garçom do Campeonato Brasileiro, com quatro assistências.
Liderar o ranking do fundamento, no entanto, não é uma novidade para o meia. Scarpa foi quem mais deu passes para gol nos Brasileiros de 2016 e 2017, com 10 e 12 assistências, respectivamente. No Campeonato Paulista deste ano terminou mais uma vez no topo das estatísticas, com seis. Já são 11 passes para gol na temporada em 26 jogos.
No Brasileirão 2021, quem mais se aproxima do palmeirense são o lateral-direito Marcinho, do Athletico Paranaense, e a dupla Artur e Ytalo, do Red Bull Bragantino, todos com três assistências.

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