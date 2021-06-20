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Gustavo Scarpa revela bronca de Abel Ferreira no intervalo e assume: ‘Fomos bem mal’

Meia do Palmeiras chegou ao seu 12º passe para gol na atual temporada e se isolou como o maior assistente do futebol brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

20 jun 2021 às 13:32

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 13:32

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Destaque do Palmeiras na atual temporada, Gustavo Scarpa serviu mais uma assistência na vitória do Palmeiras por 2 a 1 diante do América-MG. O meia, que tem 12 passes para gol, se isolou como o maior garçom do futebol brasileiro.Em entrevista concedida após o apito final, o camisa 14 elogiou o poder de reação do Verdão e revelou que Abel Ferreira não ficou contente com o desempenho da equipe na primeira etapa.
- Como o professor falou no intervalo, o que poderia deixar a gente feliz é que não daria pra fazer um segundo tempo pior que o primeiro. Fomos bem mal. Mas a equipe soube colocar a cabeça no lugar. É uma qualidade das grandes equipes. Tem dia que não dá pra ser tão técnico, tem que se superar na vontade. Foi isso que aconteceu. Willian ainda marcou um golaço no final - contou.Scapa voltou a exaltar o espírito competitivo do Palmeiras, que virou o jogo já nos acréscimos da segunda etapa.
- Tem que acreditar! Independentemente do adversário, no Brasileirão só tem jogo difícil. Mesmo sendo em casa. Mas o importante é a vitória e estamos muito felizes - completou.
Terceiro colocado no Brasileirão, com 10 pontos, o Alviverde volta a campo já nesta quarta-feira para enfrentar o líder Red Bull Bragantino, às 19 horas (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.

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