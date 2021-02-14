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Gustavo Scarpa quebra jejum de quase dois anos sem gol de falta no Palmeiras

Foram 634 dias e 113 jogos desde que Moisés marcou de falta diante do Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil de 2019...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 20:58

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 20:58
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 0 neste domingo (14), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão, na primeira partida do clube após o retorno do Catar, onde o Verdão disputou o Mundial de Clubes.
ATUAÇÕES: Gustavo Scarpa brilha em vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza
Gustavo Scarpa abriu o placar com um belo gol de falta e, de quebra, encerrou um jejum de 634 dias no Palmeiras. O último gol de falta havia sido no dia 22 de maio de 2019, quando Moisés marcou diante do Sampaio Corrêa, contando com a contribuição do goleiro adversário, em duelo válido pela Copa do Brasil daquele ano.
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosDesde então, foram 113 jogos sem que o Palmeiras balançasse as redes em cobranças de falta diretas. Ainda em 2019, o próprio Scarpa chegou a marcar em cobrança de falta diante do Grêmio, em agosto, pelas quartas de final da Libertadores. Entretanto, o camisa 14 anotou o gol após Marcos Rocha rolar a bola e ajeitar para o arremate de perna esquerda do meia.
Lucas Lima e Breno Lopes completaram o placar diante do Fortaleza. Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 56 pontos. O Verdão ainda tem quatro partidas a disputar no Brasileirão e já está garantido na Libertadores da próxima temporada por ser o atual campeão.

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