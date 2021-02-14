Gustavo Scarpa quebra jejum de quase dois anos sem gol de falta no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 0 neste domingo (14), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão, na primeira partida do clube após o retorno do Catar, onde o Verdão disputou o Mundial de Clubes.

ATUAÇÕES: Gustavo Scarpa brilha em vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza

Gustavo Scarpa abriu o placar com um belo gol de falta e, de quebra, encerrou um jejum de 634 dias no Palmeiras. O último gol de falta havia sido no dia 22 de maio de 2019, quando Moisés marcou diante do Sampaio Corrêa, contando com a contribuição do goleiro adversário, em duelo válido pela Copa do Brasil daquele ano.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosDesde então, foram 113 jogos sem que o Palmeiras balançasse as redes em cobranças de falta diretas. Ainda em 2019, o próprio Scarpa chegou a marcar em cobrança de falta diante do Grêmio, em agosto, pelas quartas de final da Libertadores. Entretanto, o camisa 14 anotou o gol após Marcos Rocha rolar a bola e ajeitar para o arremate de perna esquerda do meia.