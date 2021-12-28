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Gustavo Scarpa projeta 2022 e diz o que o Palmeiras precisa fazer de diferente no próximo Mundial

Meia do Palmeiras foi um dos convidados do Jogo das Estrelas, partida beneficente organizada por Zico, no Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 18:15

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 18:15

Bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras em 2021, Gustavo Scarpa foi um dos atletas convidados por Zico para participar da 17ª edição do Jogo das Estrelas, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira. Antes da bola rolar no Estádio Luso-Brasileiro, o meia projetou o 2022 do Verdão, que tem o foco no Mundial. Bastante responsabilidade. Estamos felizes pelo título da Libertadores, temos bastante tempo para trabalhar e jogar o Mundial - afirmou Scarpa, antes de responder o que o Palmeiras precisa fazer de diferente em relação ao último Mundial de Clubes:
- Ganhar - resumiu o atleta palmeirense.

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